В поселке ПМК-6 в Зарайске идет реконструкция тепловых сетей

В поселке ПМК-6 городского округа Зарайск продолжается масштабная реконструкция сетей теплоснабжения. На текущий момент выполнен ряд важных этапов: завершены монтаж тепловых камер и их гидроизоляция, произведена частичная засыпка пазух котлованов с последующей трамбовкой.

Также расчищена трасса для прокладки коммуникаций, проведена шурфовка пересекаемых инженерных сетей — электрокабелей и газопровода. Начался основной этап — рытье траншей и устройство песчаного основания под укладку труб.

Общая протяженность обновляемых тепловых сетей составляет около 950 метров. Реконструкция затронет не только жилой фонд ПМК-6, но и коммунальные объекты, включая насосную канализационную станцию, автохозяйство и ряд предприятий-абонентов.

Завершение всех работ на объекте запланировано на конец июля — начало августа. Подрядчик отмечает, что работы идут строго по графику, без отклонений, чему способствуют благоприятные погодные условия. Проект предполагает полную замену существующих сетей и тепловых камер на современные материалы с расчетным сроком службы более 50 лет.