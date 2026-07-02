В поселке Оболенск запустили новую линию грануляции на фармацевтическом заводе

На производственной площадке в поселке Оболенск, принадлежащей фармацевтической компании «Биннофарм Групп», начала работу новая линия грануляции. Это позволило значительно увеличить производительность: максимальная загрузка за цикл теперь составляет 150 килограммов.

За первые пять месяцев 2026 года завод выпустил 22 миллиона упаковок лекарств. По словам начальника цеха фармацевтического завода «АЛИУМ» Игоря Беспалова, сейчас предприятие выпускает до 250 тысяч упаковок лекарственных препаратов в сутки и до 70 миллионов — в год.

«Производство невозможно представить без модернизации. Наши линии полностью автоматизированы и снабжены цифровыми системами контроля. Это позволяет поддерживать высокое качество, наращивать объемы и развивать продуктовый портфель», — подчеркнул Игорь Беспалов.

Препараты завода поставляются в Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Узбекистан. Также один из гастроэнтерологических препаратов проходит регистрационные процедуры для выхода на рынки Вьетнама и Китая.

За последние пять лет объем продукции вырос более чем на 40%, предприятие освоило выпуск более 40 новых препаратов. В связи с этим особое внимание уделяется работе с кадрами. На заводе сегодня трудятся 700 человек, и благодаря программе адаптации и обучения персонал набирается даже без опыта работы на фармацевтическом предприятии. Проект «Академия наставничества» позволил снизить текучесть кадров вдвое.

На заводе сегодня есть вакансии операторов линий, химиков, технологов, технических специалистов и инженеров. Предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями, приглашает студентов на стажировки и практики.