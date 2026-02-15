В поселке Новолотошино коммунальщики устраняют последствия обрушения кровли

В поселке Новолотошино муниципального округа Лотошино произошло обрушение части кровли на многоквартирном доме №25. Инцидент случился утром 14 февраля под тяжестью мокрого снега. Кровля рухнула в середине дома, зацепив два балкона. Пострадавших в результате происшествия нет.

На место оперативно выехали две бригады Лотошинского ЖКХ с двумя автомобилями-вышками, сотрудники МЧС и Мособлпожспаса, а также рабочие «Благоустройства». Сейчас они очищают кровлю от снега.

По словам начальника отдела ЖКХ администрации муниципального округа Лотошино Андрея Грибовского, при обрушении не пострадали перекрытия дома. Главная задача рабочих — убрать с кровли снег и укрыть крышу специальным материалом, чтобы не допустить протечек в квартиры. Эти работы планируется завершить до вечера, не позднее 18:00. В дальнейшем крышу будут капитально ремонтировать.

Двухэтажный кирпичный дом №25 в Новолотошине построен в 1971 году и насчитывает 16 квартир. С 2014 года капитальный ремонт крыши этого дома не проводился. Обновление кровли было запланировано на 2029–2031 годы в соответствии с региональной программой Фонда капитального ремонта.