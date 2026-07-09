В поселке Молоково завершили капитальный ремонт дома 1980 года постройки
В поселке Молоково Ленинского городского округа завершился капитальный ремонт дома № 5, построенного в 1980 году. Более 250 жителей теперь встречают лето в улучшенных условиях.
Главное изменение — это обновленный фасад. Серый бетон сменился стильным салатовым оттенком, который выбрали сами собственники квартир. За красивым цветом скрывается серьезная теплоизоляция с использованием трехслойных бескаркасных панелей.
Также была капитально отремонтирована кровля. Старые покрытия демонтировали, сделали свежую стяжку, проложили надежный слой утеплителя, установили новые парапетные крышки и ограждения.
Подрядчик уделил внимание и нижней части здания: в порядок привели цоколь, вход в подвал, обновили балконные плиты, входную группу и отмостки.