В поселке Мирном улучшится транспортная доступность

Фото: Первым 15 ноября 2025 года запустили маршрут №44 до метро «Котельники», по которому курсируют четыре больших автобуса марки ЛиАЗ. / Наталья Лымарь

До недавнего времени местные жители могли добраться до метро «Котельники» только на коммерческих автобусах №57 и №67. В этих автобусах не было возможности льготного проезда для жителей Москвы, а в часы пик не хватало мест.

По сообщению начальника управления транспорта и организации дорожного движения Люберец Александра Бобылева, в ноябре 2025 года запустят маршрут №44 до метро «Котельники». По нему будут курсировать четыре больших автобуса марки ЛиАЗ от предприятия «МосТрансавто». Тариф станет регулируемым, а проезд для льготников Москвы и Московской области — бесплатным.

С января 2026 года при содействии Министерства транспорта Московской области запустят еще один маршрут — №83. Он также будет идти до метро «Котельники» и работать по льготному тарифу. По этому маршруту будут ходить четыре автобуса малого класса.

Теперь общественный транспорт будет ходить через каждые три минуты в обе стороны. Это позволит решить проблемы с проездом для жителей ЖК «Томилино Парк».