В поселке Фосфоритном организовали бесплатное обследование на маммографе

Сегодня в поселке Фосфоритный проходит акция по бесплатному обследованию на маммографе. Передвижной медицинский комплекс остановился возле поликлиники №8, что позволило местным жительницам пройти диагностику недалеко от дома.

«Это очень важно, потому что раньше нам приходилось ездить в район Красный строитель в Воскресенске и там проходить все: флюорографию и маммографию», — поделилась местная жительница, пенсионерка Вера Анатольевна Туманова.

Удобство работы мобильного медицинского комплекса отметила и другая жительница поселка, Ольга Крылова: «Вчера приезжали, рентген делали, сегодня — маммографию. Не надо куда-то далеко ехать. Все возле дома».

Подобные медицинские диагностики важны для раннего выявления доброкачественных и злокачественных новообразований, уплотнений, кист и других патологий. Чтобы пройти обследование в передвижном медицинском комплексе, необходимо заранее записаться в регистратуре поликлиники.