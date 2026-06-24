В поселке Часцы завершается капитальный ремонт средней школы

В поселке Часцы Одинцовского городского округа подходит к концу капитальный ремонт здания местной средней школы. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая строительная готовность объекта достигла 85%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте ежедневно трудятся более 30 строителей, задействована 1 единица техники. Сейчас основные усилия сосредоточены на внутренней отделке помещений: штукатурка и шпаклевка стен, укладка плитки, подготовка поверхностей под покраску, монтаж дверных и оконных блоков. Параллельно завершаются кровельные и фасадные работы, прокладываются инженерные сети — отопление, электроснабжение, слаботочные системы и вентиляция», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Здание площадью более 2,3 тысячи квадратных метров после ремонта превратится в современное образовательное пространство, где все будет создано для комфортной учебы и развития детей.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.