Детский сада № 34 в поселке Большие Вяземы отремонтируют в этом году

В поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, готовность объекта составляет 85%.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть национального проекта «Семья».

На данный момент на объекте работают 45 человек и 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные и кровельные работы, почти закончили ремонт фасада, общестроительные и отделочные работы. Также они монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают территорию около школы.

В двухэтажном здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети. Кроме того, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Фасад здания тоже преобразится, а территорию вокруг благоустроят.

Открыть обновленное здание детского сада планируют в 2026 году.