В поселке Большевик стартовал капитальный ремонт дворца культуры

В поселке Большевик строители начали капитальный ремонт местного дворца культуры. Об этом сообщил начальник участка ООО «Стройреставрация» Игорь Лупашин.

Строители запланировали полную замену старого покрытия на современную металлочерепицу. Площадь крыши — полторы тысячи квадратных метров. Сейчас специалисты монтируют стропильную систему из деревянного бруса и прокладывают гидроизоляцию.

Параллельно со сменой кровли рабочие демонтируют слой старого пенопласта и лишней лепнины на фасаде. Затем они приступят к утеплению по технологии «мокрый фасад»: минеральная вата толщиной 150 миллиметров, штукатурка «короед», декоративно-защитная покраска.

Кроме того, подрядчик заменит пожарные и эвакуационные двери и сделает отмостку по периметру здания. Директор дворца культуры «Большевик» Марина Никитина подчеркнула, что зданию постройки 1963 года планируется вернуть первоначальный внешний облик. Дворец культуры — это мультифункциональный центр, где занимаются 16 клубных формирований. В 2026 году его посетили более 23 тысяч человек.

Ремонт проводят по государственной программе «Культура и туризм Московской области». На объекте работают 15 строителей, все работы завершат до 15 августа.