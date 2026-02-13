В поселке Бакшеево завершают строительство современной котельной

В поселке Бакшеево Московской области активно возводят новую современную котельную. Старая, хоть и продолжает функционировать, сильно изношена. Начало строительства новой котельной пришлось на прошлый год, и сейчас работы находятся в активной фазе.

Все внутренние инженерные работы на участке уже выполнены. Котельная будет состоять из нескольких блоков и собрана по модульному принципу. Уже установлена дизель-генераторная установка для резервного питания. При отключении электроэнергии генератор автоматически запустится, и котельная продолжит работу.

Сейчас идут работы в блоке водоподготовки, который обеспечит умягчение воды. В самой котельной монтируют постоянное освещение и устанавливают окна. Выполняют обвязку теплового оборудования, которая готова примерно на 90%. Шкафы управления и насосное оборудование уже установлены. Готовят к установке горелку для подогрева воды.

Начальник управления ЖКХ Александр Киреев сообщил, что планируют сдать объект в мае 2026 года. При завершении работ будут учитывать погодные условия для благоустройства территории. Новая котельная повысит надежность теплоснабжения поселка и сократит риск аварий, что сделает отопительный сезон спокойнее для жителей.