В поликлинике Люберец идет ремонт кабинета МРТ

Фото: В поликлинике № 6 Люберецкой больницы строители продолжают ремонт кабинета МРТ для установки тяжёлого медицинского оборудования. / Наталья Лымарь

В поликлинике №6 Люберецкой больницы продолжается ремонт кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ). Строители готовят помещение для установки тяжелого медицинского оборудования, и готовность работ уже достигла 70%.

Сейчас в кабинете собирают так называемую клетку Фарадея — помещение, где будет находиться сам аппарат МРТ. Чтобы исключить помехи при работе высокочувствительного оборудования, его стены обшили листами меди.

Из-за большого веса оборудования место его установки пришлось дополнительно укрепить колоннами. В кабинете также полностью обновили силовые кабели, электропроводку, сантехнику, вентиляцию и провели комплекс работ по заземлению.

На новом аппарате специалисты смогут выполнять весь основной спектр исследований: позвоночника и головного мозга, суставов и конечностей, органов брюшной полости и малого таза.

Подрядная организация обещает завершить все работы и установить новое оборудование до конца 2026 года.