В поликлинике Дзержинского открылся кабинет телемедицинских консультаций

В городском округе Люберцы, в городе Дзержинском, по адресу улица Ленина, дом 48, начал работу кабинет телемедицинских консультаций. Об этом рассказала заведующая поликлиникой №13 Наталья Гриднева.

Теперь пациенты могут получить комментарий врача по результатам анализов и исследований, проконсультироваться при изменении самочувствия и узнать, нужно ли корректировать назначенное лечение, не выходя из дома.

«Теперь пациенты могут решить часть своих проблем со здоровьем, не заходя в поликлинику. Проект сработал, потому что людям это удобно», — отметила заведующая.

Если доктор во время дистанционного общения решит, что больному нужен осмотр, он пригласит его на прием в поликлинику и согласует время.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через регистратуру, инфомат в поликлинике, с помощью порталов «Госуслуги», «Добродел» и региональной системы «Мосрег», а также через чат-бот Денис в МАХ.