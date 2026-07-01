В подстанции Красково произошел технологический инцидент

Сегодня в 10:00 на подстанции Красково произошел инцидент, из-за которого было отключено электроснабжение. Без электричества остались 88 тысяч жителей и 73 социально значимых объекта.

Специалисты оперативно перешли к устранению проблемы. Уже к 12:00 все социально значимые объекты были подключены к электроснабжению.

На месте работают около 40 бригад «Россетей» и «Мособлэнерго» — всего 120 специалистов. Они используют 90 резервных источников электроснабжения, чтобы временно обеспечить электричеством остальных потребителей.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, все потребители будут запитаны к 15:00 или максимум к 16:00.