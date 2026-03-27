В подольском театре прошла «Ночь перед Рождеством»

В Подольском драматическом театре состоялся спектакль «Ночь перед Рождеством», который собрал полный зал зрителей. Среди них была Наталья Бесолова, которая посетила постановку уже в четвертый раз и принесла букет роз режиссеру Наталии Лавровской.

«Эмоции зашкаливают. Отдача с их стороны великолепная. Хочется поблагодарить, поздравить с праздником», — поделилась зрительница.

Режиссер Наталия Лавровская отметила, что в постановке перекликаются два времени: эпоха события в книге Гоголя и современность. «Для читающих классику детей герои выглядят далекими. А мне хочется рассказать, что это про сегодняшних девчонок, мальчишек, взрослых людей», — подчеркнула она.

Бесплатный показ приурочили ко Всемирному дню театра и акции «Ночь театрального искусства».