В подольском театре поставят «Пеппи Длинныйчулок»

В Подольском драматическом театре 21 и 22 марта пройдет премьера детской постановки «Пеппи Длинныйчулок». По словам режиссера Наталии Лавровской, спектакль будет интерактивным, а история Пеппи будет актуальна для современных детей, поглощенных гаджетами.

Режиссер отметила: «Моя Пеппи покажет детям, что у них есть огромный внутренний ресурс. И что реальный мир интересный и яркий».

В дополнение к спектаклю предусмотрены творческие активности: из обычной театральной программки дети смогут сделать кораблик, а в антракте посетить ярмарку в фойе театра. В постановке будут звучать песни на стихи Юлия Кима, знакомые по одноименному фильму.