В подольской школе № 22 продолжается капитальный ремонт

В Подольске в школе №22 на проспекте Юных Ленинцев идет капитальный ремонт. На данный момент объект готов на 70%.

Рабочие занимаются монтажом коробов из гипсокартонных листов, оклейкой стен стеклообоями и отделкой оконных откосов. Параллельно ведется укладка керамогранитной плитки и линолеума, устанавливаются подвесные потолки системы «Армстронг».

Как отметил руководитель проекта Артем Гаськов, на объекте также монтируют освещение, прокладывают электрические сети и выполняют обшивку вентилируемого фасада кассетами.

Отделочные работы ведутся сверху вниз — от верхнего этажа к нижним. На объекте задействованы 54 рабочих, два инженерно-технических специалиста и две единицы техники.

Фасадные работы выполнены на 70%. Металлический фасад школы будет в двух цветах — белом и кирпичном.

Ремонт ведется по государственной программе социальной инфраструктуры Подмосковья и национальному проекту «Молодежь и дети». Завершить все работы и открыть обновленную школу планируется к сентябрю 2026 года.