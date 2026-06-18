В Подольской детской больнице спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую магнитные шарики

В деревне Бородино в подольской детской больнице успешно провели экстренную операцию четырехлетней девочке. Ребенок поступил в приемное отделение с жалобами на резкие боли в животе и многократную рвоту. Первоначально медики заподозрили острый аппендицит, но обзорная рентгенография брюшной полости показала скопление магнитов.

Как пояснил детский хирург Александр Семенов, пациентку незамедлительно перевели в реанимацию. Из-за выраженного обезвоживания потребовалась интенсивная предоперационная подготовка, которую провели врачи-реаниматологи.

Хирурги выполнили лапароскопию и через мини-лапаротомический доступ извлекли в кишке цепочку из 14 магнитов. Затем они ушили поврежденный участок. Операция прошла без осложнений. На сегодняшний день девочка переведена в общую палату, ее состояние оценивается как стабильное.

По словам доктора Семенова, проглоченные магнитные шарики могут слипаться через стенки кишечника, вызывая некроз тканей и перитонит. Хирург призвал родителей внимательно следить за играми малышей и по возможности исключить такие игрушки из обихода.