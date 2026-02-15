В Подольской больнице установили новый маммограф

Год назад в ОСП № 5 Подольской областной клинической больницы появился новый отечественный маммограф, который заменил устаревший аналоговый аппарат. За это время специалисты провели более двух тысяч исследований и выявили пять новых случаев злокачественных опухолей.

Врач-рентгенолог Ирина Гриднева подчеркнула, что качество снимков на новом маммографе значительно выше, чем на предыдущем. Теперь не нужно тратить время на проявление снимков, а высокое разрешение позволяет увидеть малейшие изменения.

Новый аппарат легко подстраивается под пациента — он наклоняется вправо и влево, а также меняет высоту. Есть возможность диагностики при наличии имплантов.

Раньше старый маммограф часто ломался, из-за чего образовывались очереди. Теперь ожидание обследования занимает не больше 14 дней, а в среднем — неделю. В экстренных случаях пациент проходит обследование сразу.

Заведующий терапевтической службой ОСП № 5 Ахмед Нагаев отметил, что для женщин от 40 лет маммография входит в перечень исследований первого этапа диспансеризации. Также направление на исследование выдает врач-терапевт.