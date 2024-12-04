Около 100 будущих родителей побывали на экскурсии в роддоме Подольска

День открытых дверей провели в Подольском родильном доме. Гости получили консультацию врачей и задали интересующие их вопросы.

Традиционное мероприятие медицинского учреждения стало рекордным — на него пришло около ста жителей муниципалитета. Сотрудники родильного дома провели для будущих мам экскурсию, показали им палаты и другие помещения. Женщинам рассказали, как готовиться к родам, какие документы и вещи необходимо взять с собой. Медики ответили на множество вопросов, которые волновали беременных.

Одна из жительниц Подольска пожелала будущим мамам спокойствия в ожидании малыша. «В Подольске лучшие врачи. Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить», — сказала она.

Для гостей роддома организовали лотерею, в которой были разыграны разные полезные вещи для мам и малышей — комплекты на выписку, стерилизатор и наборы для новорожденных. Во время новогодних каникул определится обладатель главного приза — детской коляски. А все участницы мероприятия получили в подарок набор специальной косметики.

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