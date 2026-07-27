В Подольске завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

В городском округе Подольск девять человек выдвинулись кандидатами в депутаты Государственной Думы, и четверо из них уже зарегистрированы. Восемь кандидатов представляют политические партии, а один — самовыдвиженец, ему предстоит собрать подписи избирателей для регистрации. Об этом рассказала председатель Территориальной избирательной комиссии округа Ирина Гекова.

Гекова также отметила, что период выдвижения кандидатов в депутаты Московской областной Думы продлится до 2 августа. Документы для выдвижения представили пять кандидатов от политических партий, и решение о регистрации принято в отношении одного из них.

Председатель ТИКа сообщила, что срок предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты заканчивается 5 августа. После этого окружная избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидатов или об отказе в ней.

С 3 августа начнется прием заявлений от избирателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Подать документы можно будет по 14 сентября включительно через портал «Госуслуги».

Также с 3 августа по 14 сентября будут принимать заявления у желающих проголосовать по месту нахождения. Заявление можно будет подать через «Госуслуги», в МФЦ и в ТИКе по адресу: улица Кирова, 4. Вход со стороны Концертного зала. В будние дни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт. С 9 сентября подать заявление можно будет в участковой избирательной комиссии.

Выборы депутатов в областную Московскую и Государственную Думы пройдут с 18 по 20 сентября.