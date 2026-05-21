Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Климовске в 2027 году

В поселке Южный микрорайона Климовск Подольска идет строительство семнадцатиэтажного жилого дома. На объекте ежедневно работают более 50 человек и задействовано 4 единицы техники. Согласно сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, в настоящее время на стройплощадке ведутся монолитные работы.

Новостройка будет состоять из трех секций и включать 215 квартир. В них переедут 456 жителей аварийных домов. Общая площадь расселяемого фонда составит более 8,7 тысяч квадратных метров.

Строительство многоквартирного дома ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств. Завершить работы планируется в 2027 году.

Параллельно в рамках этого проекта в области возводятся еще 8 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья в Зарайске, Щелково, Шатуре, Шаховской, Талдоме, Лосино-Петровском и Сергиево-Посадском округах.