Ученые провели для школьников в Подольске мастер-класс по исследованию осетров

Ученики Дубровицкой школы побывали на экскурсии в Федеральном исследовательском центре животноводства имени Льва Эрнста в Подольске. Научные работники организовали для маленьких гостей несколько интересных мастер-классов.

Ребята увидели экспериментальную установку замкнутого водоснабжения, в которой исследуют сибирского осетра и стерлядь. Школьники узнали, как определить пол ценных пород рыб с помощью ультразвуковой диагностики. Четвероклассники также приняли участие в интерактивном занятии «Ловись, рыбка, большая и маленькая», где ученые рассказали о происхождении, видах и методах исследования рыб.

В настоящее время исследования осетров проводит на базе центра молодежная лаборатория генетических технологий в агро- и аквахозяйстве. Результаты будут применяться для селекции осетровых рыб, которых разводят в условиях аквакультуры.

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