Более 100 объектов потребрынка привели в порядок в Подольске в 2024 году

Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка организована в муниципалитете по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она создана для приведения деятельности объектов в соответствие с требованиями законодательства.

Комиссия контролирует наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями, соответствие архитектурному облику города, отсутствие самовольных строений, использование земельных участков по назначению и размещение вывесок. В ее компетенции также находится проверка соблюдения требований пожарной безопасности и санитарных норм, миграционного и налогового законодательства.

В 2024 году в Подольске привели к единому стандарту более 100 объектов общественного питания, торговли, услуг и придорожного сервиса. Совместно с правоохранительными органами проведено около 60 рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».