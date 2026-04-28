В Подольске с дорог за сутки убрали более 100 поваленных деревьев

За последние сутки работники коммунальных служб убрали более 100 деревьев, рухнувших на дороги в Подольске. Они распилили стволы на несколько частей и вывезли их на специальные полигоны.

Работы по уборке поваленных деревьев провели на придомовых территориях улицы Мичурина, Южного переулка, проспекта 50 лет Октября и других.

Снегопады обрушились на Подмосковье из-за арктического циклона «Илви». Коммунальщики оперативно реагируют на заявки жителей и ликвидируют последствия непогоды.

Чтобы обезопасить горожан, специалисты убирают поврежденные из-за ветра деревья, расчищают дороги от снега и обрабатывают пути противогололедным материалом.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что температура повысится в столице до привычных 13-18 градусов только в выходные. В ближайшие дни жителей Московского региона ожидает гололедица и «снежная каша», добавила она.