В Подольске произошел пожар в автосервисе

В Подольске тушат крупный пожар в здании автотехцентра на улице Большой Серпуховской, 43. Первые кадры и информацию о возгорании предоставили очевидцы 360.ru — на них видно, как пламя охватило крышу здания, а над ним поднимается густой столб дыма.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 14:24. К 14:51 возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. На месте работают 45 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Согласно кадрам, на площадке дежурит несколько пожарных машин. Пожарные с нескольких сторон проливают здание, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки и складированные рядом материалы.

Причины возгорания устанавливаются.

