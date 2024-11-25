Лучших сотрудников налоговых органов наградили в Подольске

День работника налоговых органов России отметили в Подольске 21 ноября. В честь праздника состоялась церемония награждения.

Коллектив Федеральной налоговой службы № 5 по Московской области поздравил первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов. От имени руководителя муниципалитета Григория Артамонова он вручил налоговикам благодарности, а девушкам — еще и букеты цветов.

Владимир Кравцов поблагодарил руководителя налоговой службы Александра Комзова и весь трудовой коллектив за высокий профессионализм и трудолюбие. Он отметил, что сотрудники службы обеспечивают прозрачность и справедливость в налоговых отношениях.

Профессиональный праздник работников налоговых органов РФ учрежден указом президента РФ от 11 ноября 2000 года. Дата была выбрана не случайно: именно 21 ноября 1991 года подписан указ о создании Государственной налоговой службы.

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