Победителей трех профессиональных конкурсов учителей наградили в Подольске

Итоги сразу трех конкурсов профессионального мастерства подвели в городском округе. Победители и призеры получили почетные грамоты комитета по образованию Подольска.

Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» собрал 30 молодых специалистов. Он проводится с целью раскрытия творческого потенциала педагогов и дает им возможность самореализации и развития. Победителем стала учитель истории и обществознания лицея № 1 Анастасия Обижаева. Еще 10 педагогов попали в призеры.

В этапе всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2024» участвовали 13 преподавателей из школ муниципалитета. Лучшей признана учитель физической культуры средней школы № 1 Инесса Грызунова.

Кроме того, 12 педагогов боролись за победу в муниципальном этапе всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Победу в этом состязании одержала учитель духовного краеведения Подмосковья гимназии имени Подольских курсантов Марина Петракова.

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