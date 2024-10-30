Память летчика Виктора Талалихина почтили в Подольске

Акции памяти ежегодно проходят в городском округе в день смерти Героя Советского Союза 27 октября. Одно из таких мероприятий состоялось в деревне Лопатино на месте гибели легендарного летчика.

Молодые жители муниципалитета и представители совета ветеранов возложили цветы к памятнику Талалихину и зажгли свечи. После этого участники акции отправились к памятнику, который установлен в микрорайоне Кузнечики, где также возложили цветы.

Виктор Талалихин погиб в 1941 году в воздушном бою с фашистами. Летчик совершил более 60 боевых вылетов. Он навечно зачислен в списки первой эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, в которой сражался во время Великой Отечественной войны.

Совет ветеранов городского округа считает своей важнейшей задачей патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Ветераны посещают школы, где беседуют с учениками, организуют различные мероприятия и посещают памятные места Подольска.

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