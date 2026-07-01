В Подольске открыли дорогу между индустриальным парком и трассой «Крым-2»

В городском округе Подольск завершилось строительство дороги, которая соединяет индустриальный парк «Ориентир-Юг» с трассой «Крым-2». Ее протяженность — почти два километра.

Торжественное открытие состоялось недавно. Красную ленту перерезали представители девелопера, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и администрации городского округа.

По словам соучредителя ГК «Ориентир» Алексея Бондарчука, новая дорога улучшит логистику производственно-складского комплекса и разгрузит уличную сеть Подольска. Уже завтра грузовой поток прекратит движение через микрорайон Климовск.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова отметила, что новая дорога создала комфортную среду, разделив жителей Климовска и бизнес.

Строительство выполнили за счет средств ГК «Ориентир» при поддержке Правительства Московской области и администрации округа. Объем инвестиций составил почти 800 миллионов рублей.

Первые дни по новой дороге будут проезжать более 500 фур в сутки. Дорога способна выдержать свыше тысячи грузовых машин.