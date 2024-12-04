Более 50 километров дорог за ночь привели в порядок в Подольске

Уборка муниципальных дорог и общественных территорий активно ведется в Подольске. Работами занимаются 107 специалистов и 32 единицы специальной техники.

Рабочие обрабатывают улицы и трассы противогололедными материалами, очищают пешеходные зоны и тротуары, проезды, парковки и остановочные павильоны. Особое внимание уделяется уборке социально важных объектов. За одну ночь специалисты привели в порядок более 50 километров дорог в муниципалитете.

Жителям городского округа напомнили, что заявки на уборку снега во дворах принимаются управляющими компаниями или по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особое внимание средствам малой механизации.

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