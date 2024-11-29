Благотворительная акция по сбору теплых вещей для детей прошла в Подольске

Вязаные вещи получили родившиеся на свет раньше срока малыши. Акция «Тепло для жизни» проходила под эгидой местного отделения партии «Единая Россия».

Одежду для недоношенных детей вязали партийцы и волонтеры Подольска. Для них закупили пряжу и организовали специальные курсы.

Малышам с низкой массой тела необходимо сохранение тепла. Изготовленные добрыми руками костюмы, шапочки, носочки и пледы помогут детям сохранить силы для роста и развития.

Вещи из натуральной шерсти передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей заместитель главы Подольска Ольга Шашкова и глава окружного совета депутатов Алексей Никулин. Заведующая отделением Татьяна Дорофеева отметила, что такая простая и душевная забота о малыша очень приятна.

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