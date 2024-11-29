Благотворительная акция по сбору теплых вещей для детей прошла в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Вязаные вещи получили родившиеся на свет раньше срока малыши. Акция «Тепло для жизни» проходила под эгидой местного отделения партии «Единая Россия».

Одежду для недоношенных детей вязали партийцы и волонтеры Подольска. Для них закупили пряжу и организовали специальные курсы.

Малышам с низкой массой тела необходимо сохранение тепла. Изготовленные добрыми руками костюмы, шапочки, носочки и пледы помогут детям сохранить силы для роста и развития.

Вещи из натуральной шерсти передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей заместитель главы Подольска Ольга Шашкова и глава окружного совета депутатов Алексей Никулин. Заведующая отделением Татьяна Дорофеева отметила, что такая простая и душевная забота о малыша очень приятна.

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