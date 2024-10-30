Глава Подольска вручил награды 16 волонтерам

День добровольца отметили 29 октября в городском округе. На торжественной церемонии руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил подольских волонтеров.

Активистам вручили почетные грамоты администрации округа и партии «Единая Россия», а также благодарности главы Подольска. Добровольцев также поздравили председатель совета депутатов Алексей Никулин и его заместитель Любовь Ушанева.

В рядах волонтерского движения муниципалитета насчитывается более четырех тысяч неравнодушных людей. Они помогают семьям участников специальной военной операции, собирают и отправляют бойцам гуманитарные грузы, помогают проводить различные городские и областные мероприятия. Добровольцы внесли большой вклад в ликвидацию последствий аварии на котельной в Климовске, которая произошла зимой 2024 года. Десять активистов получили награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Подольска поблагодарил волонтеров за их нелегкий и благородный труд и неравнодушие. «Наш городской округ по праву гордится своими отзывчивыми жителями», — отметил Григорий Артамонов.

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