В Подольске начал работу новый комплекс для эндоскопических операций на базе ИИ

В Подольской областной клинической больнице (ПОКБ) внедрили программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом под названием ArtInCol. Система призвана увеличить точность эндоскопических процедур.

Заведующий отделением ПОКБ Агарон Айвазян пояснил, что искусственный интеллект анализирует изображение с эндоскопа в режиме реального времени. Нейросеть подсвечивает на мониторе потенциально опасные зоны и новообразования, требующие особого внимания хирурга.

ArtInCol — разработка отечественных ученых. Это компактный комплекс, который легко интегрируется с современным эндоскопическим оборудованием.

Одно из главных преимуществ устройства — простота использования. Медицинскому персоналу не нужно проходить длительное специальное обучение, чтобы начать работу с системой. Внедрение таких технологий рассматривается как важный шаг в повышении качества диагностики и лечения жителей Подольска.