Фестиваль фитнес-аэробики прошел в спортивном клубе в Подольске

Ежегодный осенний фитнес-марафон провели в универсальном спортивном центре «Юность». На него пригласили юных горожан, чтобы познакомить с этим видом спорта.

Традиционный фестиваль организовал детско-юношеский клуб аэробики «Зефир». Коллектив в 2018 году выиграл чемпионат мира, был призером первенства Европы и российских турниров.

Президент Федерации фитнес-аэробики Подмосковья Наталья Назаркина, которая руководит клубом, рассказала, что на занятия отбирают девочек, начиная с пятилетнего возраста. На фестивале новички и родители посмотрели показательные выступления опытных участниц. Девочек, которые начали заниматься в клубе с сентября, торжественно посвятили в юные спортсмены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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