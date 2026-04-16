Прокуратура Подольска добилась взыскания похищенных денег в пользу пенсионера

В 2024 году мошенники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками службы, которая занимается заменой счетчиков. В ходе разговора они получили паспортные данные мужчины и запугали его утечкой информации. Затем обманщики потребовали «задекларировать» все имеющиеся денежные средства, и потерпевший передал им более 7,9 миллиона рублей.

Прокуратура города подала исковое заявление в суд о взыскании с владельца банковского счета, через который выводились средства, неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура Московской области напоминает, что бдительность — главная защита от обмана. Если неизвестные представляются сотрудниками коммунальных служб или ресурсоснабжающих организаций и требуют личные данные или немедленного допуска к приборам учета, это должно насторожить. Настоящие специалисты никогда не запрашивают по телефону персональные данные и не требуют немедленного доступа к приборам учета.

Любую информацию проверяйте в своей управляющей компании, а о всех подозрительных звонках сообщайте в полицию.