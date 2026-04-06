В подмосковных МФЦ пройдут консультации по вопросам погребения

На этой неделе в пяти офисах «Мои Документы» Московской области запланированы бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Получить консультацию можно будет в следующих МФЦ:

- 6 апреля — г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22; - 7 апреля — г. Дубна, ул. Станционная, д. 32; - 8 апреля — г. Электросталь, ул. Победы, д. 15, к. 3; - 9 апреля — г. Мытищи, ул. Мира, стр. 32/2; - 10 апреля — г. Подольск, ул. Высотная, д. 6.

Специалисты Центра мемориальных услуг подробно расскажут о том, как получить услуги в сфере погребения, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого необходимы. Также консультанты ответят на другие вопросы, интересующие граждан.

Найти специалистов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, а также по форменной одежде.