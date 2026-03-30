В подмосковных МФЦ пройдут консультации по вопросам погребения

В пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье на этой неделе пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Информация об этом появилась в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Жители смогут получить бесплатную юридическую помощь по следующим адресам:

30 марта — Черноголовка, проспект Институтский, дом 10;

31 марта — рабочий поселок Шаховская, улица 1-ая Советская, дом 26А;

1 апреля — поселок Власиха, улица Маршала Жукова, дом 10;

2 апреля — город Бронницы, улица Кожурновская, дом 73;

3 апреля — город Лосино-Петровск, улица Горького, дом 24А.

Наиболее популярные темы консультаций — оформление удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений и получение разрешений на установку надмогильных сооружений.

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет найти по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по наличию форменной одежды.