В подмосковном поселке Вуги завершат капремонт детской школы искусств в 2026 году

В поселке Вуги городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств №3. По информации пресс-службы Министерства строительного комплекса Подмосковья, подрядчик завершает демонтажные работы и активно ведет общестроительные и отделочные.

Ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области и нацпроекта «Семья».

Общая площадь здания — 637 квадратных метров. Планируется, что работы будут завершены к 1 сентября 2026 года. В процессе ремонта обновят фасад, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы и заменят мебель с оборудованием. Прилегающая территория будет благоустроена.