Детский сад построят в поселке Жилино-1

В поселке Жилино-1 на первом километре Быковского шоссе появится новое дошкольное учреждение. Мособлархитектура согласовала проект, который будет частью квартальной застройки, реализуемой девелопером Брусника в городском округе Люберцы.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова рассказала, что детский сад расположится в двухэтажном здании общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Подвал отведут под технические и служебно-бытовые зоны для сотрудников. На первом этаже разместятся помещения для воспитанников младших и средних групп, медпункт, пищеблок и кабинеты дополнительных занятий. На втором этаже будут пространства для старших и дошкольных групп, а также музыкальный и спортивный залы.

Идея проекта вдохновлена природным окружением участка. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина поделилась, что природное окружение нашло отражение в архитектуре: пластика фасада отсылает к березовой роще. Зеленые панели с перфорацией в виде листьев обрамляют светопрозрачные конструкции. Красные акценты пятого фасада напоминают о земляничной поляне.