В подмосковном онкодиспансере провели пасхальный конкурс творческих композиций

В Московском областном онкологическом диспансере отметили Светлую Пасху и провели выставку лучших праздничных композиций. Инициатором идеи выступил профсоюз учреждения. Об этом написал подмосковный Минздрав.

«Такой светлый праздник имеет для нас огромное значение, в том числе и для объединения коллектива, ведь каждая композиция была представлена не одним человеком, а целой группой людей определенного подразделения», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

На конкурс представили более 10 работ. Оценивали их по таким критериям, как вкус, оформление и новизна.

Победителей еще не определили. После подведения итогов обладателям лучших композиций вручат подарки.