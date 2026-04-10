В подмосковном Минтрансе назвали самую частую причину гибели на путях

В Московской области с начала года на железнодорожных переходах погибли 19 человек, причем почти половина из них не услышала приближение поезда из-за наушников. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В министерстве призвали жителей региона внимательнее вести себя рядом с железной дорогой и не отвлекаться во время ее пересечения.

«Семь человек погибли, потому что не сняли наушники во время перехода через ж/д пути», — уточнила пресс-служба.

Представители ведомства также напомнили основные правила безопасности. Пассажиров и пешеходов попросили не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон, снимать наушники и капюшоны, а также пересекать пути только по оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора.

К профилактической работе вместе с официальными структурами присоединились и волонтеры. На станции Расторгуево 6 апреля они провели акцию для пассажиров и напомнили основные правила поведения на железной дороге. Основное внимание уделили личной бдительности и соблюдению правил на объектах транспортной инфраструктуры.