Акция по безопасности на железной дороге прошла в Ленинском округе

На станции Расторгуево 6 апреля волонтеры провели акцию по информированию пассажиров о правилах поведения на железной дороге. Участники разъяснили меры профилактики диверсий и терактов, а также порядок действий при обнаружении угроз.

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» организовали раздачу листовок и провели беседы с пассажирами на платформе. Основное внимание уделили личной бдительности и соблюдению правил на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Жителям напомнили о необходимости обращать внимание на подозрительные предметы и незнакомых людей. Волонтеры также объяснили, как действовать в опасной ситуации и куда обращаться за помощью.

«Мы призываем жителей сохранять бдительность, обращать внимание на подозрительные предметы и лица, сообщать о любых ситуациях, которые вызывают тревогу. Железная дорога требует повышенного внимания, и при обнаружении угрозы необходимо сразу звонить по номеру 112», — отметила руководитель местного отделения движения Полина Романовская.

Организаторы сообщили, что такие акции проходят регулярно, примерно раз в месяц. По их словам, подобная работа помогает повысить уровень осведомленности пассажиров и формирует ответственное отношение к правилам безопасности.