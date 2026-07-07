В подмосковном лесу обнаружили и ликвидировали пожар

На территории лесного фонда Московской области обнаружили пожар. Возгорание зафиксировали диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга в двух километрах от поселка Орловка Орехово-Зуевского городского округа.

Пожар ликвидировали шесть человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена ответственность: * для физических лиц — штраф до шестидесяти тысяч рублей или лишение свободы на срок до десяти лет; * для должностных лиц — штраф до ста десяти тысяч рублей; * для юридических лиц — штраф до двух миллионов рублей.