В подмосковном Дворце торжеств завершается реконструкция

В здании Дворца торжеств в городском округе Шаховская кипит работа. Специалисты активно трудятся как внутри здания, так и снаружи. Внутри ведутся работы по облицовке стен современными 3D-панелями, отделке колонн и подготовке потолков под чистовую отделку.

По словам производителя работ Игоря Павликова, объект готов на 70%. На площадку уже завезли все межкомнатные двери, а также материалы для облицовки потолка и стен в зале на втором этаже.

Некоторые работники занимаются электрической проводкой и облицовкой подоконников керамогранитом. На улице продолжается монтаж цоколя забора, который уже практически полностью выполнен из гранита.

В строительстве задействованы до 30 специалистов. Завершить все работы планируют до конца текущего года.

Трехэтажное здание площадью около двух тысяч квадратных метров сможет вместить 210 человек, включая сотрудников. На первом этаже расположатся входная группа с вестибюлем, гардеробом и парадной лестницей на второй этаж, зал торжественных приемов, санузлы и комнаты для хранения инвентаря.