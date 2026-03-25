В подмосковном Чехове возобновили капремонт школы

В городе Чехов возобновились масштабные работы по реконструкции учебного заведения. Новый генеральный подрядчик — ООО «Воздвижение» — активно приступает к обновлению школы. Об этом сообщил начальник строительного участка компании Андрей Мамедов.

Сейчас в школе идет капитальный ремонт кровли и фасада. Рабочие демонтируют старые и поврежденные покрытия и конструкции, параллельно занимаются черновой отделкой и вентиляцией помещений, меняют некоторые инженерные сети, вывозят строительные отходы.

Объект посетила комиссия в составе главы округа Михаила Собакина, его первого заместителя Дениса Юркова, представителей нового подрядчика, руководства школы и родительского комитета. Они оценили объем и качество работ, обсудили сроки их завершения.

По словам Собакина, задержка с капремонтом была связана со сменой подрядной организации. Прежняя оказалась несостоятельной и нарушила все условия договора. Ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Реконструкцию продолжила компания «Воздвижение», которая хорошо зарекомендовала себя в округе. Она учла недоделки прежних строителей и решила полностью заменить кровлю, оконные блоки и двери, часть сетей электроснабжения и слаботочной системы.

На объекте трудятся 26 рабочих и три инженера. Снаружи они демонтируют кровельные конструкции и ремонтируют фасад, при этом его исторический облик полностью сохранят. Внутри здания производят стяжку наливных полов, штукатурят стены в подвале, приступили к устройству инженерных сетей.

Работы контролирует местная администрация и ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» (ДЗКС). По данным Собакина, подрядчику поставили задачу закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли прийти на занятия в полностью обновленное здание.