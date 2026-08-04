В подмосковной деревне Шульгино уже семь лет работает органическая ферма «М2»

На органической ферме «М2», расположенной в деревне Шульгино под Волоколамском, уже семь лет производят сиропы, соки, квас и безалкогольное пиво. Цех полного цикла запустили в 2019 году, и с тех пор производство растет.

Сегодня линия способна выдавать до 20 тонн продукции в месяц, а скорость розлива достигает 300 бутылок в час. Вся рецептура строится на натуральном сырье: например, в лимонадах вместо сахара используют яблочный сок, а ягоды — черную смородину, малину или облепиху — перерабатывают здесь же, на месте.

Технолог Денис Михайлов следит за каждым этапом производства: от получения сока до финального купажирования. Вместе с ним работают два помощника, кладовщик и оператор линии розлива. Команда небольшая, но слаженная.

Ассортимент на ферме сезонный и живой. Каждый год фермеры выпускают новинки, тестируют их на гостях и партнерах. Если публика оценивает напиток, он остается в линейке. Так сформировались основные сорта лимонада и обновленный квас, срок хранения которого удалось продлить со 120 до 180 суток.

В 2025 году вышла линейка «Шорли» — это лимонады на основе собственных соков, без добавленного сахара, с ярким ягодным характером. Но на этом фермеры не останавливаются. Сегодня в портфеле производства — соки, нектары, морсы, компоты, смузи, пюре, тоники и еще много всего, что рождается из местной ягоды и фруктов.

Фермерскую продукцию можно приобрести в собственном интернет-магазине, фирменных магазинах Москвы и в гипермаркетах на полках с органической продукцией.