В подмосковной деревне Шульгино производят редкие сорта сыра

В деревне Шульгино на органическом производстве «М2» делают около 30 видов сыров, среди которых есть редкие сорта, почти не встречающиеся на российском рынке. Например, там изготавливают овечий камамбер и испанский манчего по традиционной технологии.

Начальник молочного производства Елена Шандро рассказала, что испанский манчего делают в золе при температуре 14 градусов, как в пещерах. У этого сыра три степени зрелости: молодой (3–4 месяца), средний (полгода) и зрелый (годовалый). Рядом с ним в камере вызревает пикантный козий сыр с 12-месячной выдержкой, обвалянный в чилийском перце.

На производстве «М2» есть еще одна камера, где зреют полутвердые сыры из козьего и овечьего молока. Овечий выдерживают четыре месяца, козий — полгода. За каждой головкой ухаживают вручную: сыры постоянно протирают и переворачивают.

Кроме того, на ферме делают пармезан из молока голштинских коров органического содержания. Для этого используют три ступени выдержки — 12, 18 и 24 месяца. В ассортименте также есть фермерский сыр с грибами и томатами, гауда, российский сыр и рассольные сорта — сулугуни и фета.

Продукция фермы доступна через интернет-магазины и в фирменных точках в Москве. «М2» сотрудничает с крупными розничными сетями — «Азбукой вкуса», «Гипер Глобусом», «Ашаном» и «Твоим домом».