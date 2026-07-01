В подмосковной деревне Шульгино начали производить натуральный кефир на собственном грибке

В деревне Шульгино, расположенной в Волоколамском районе, функционирует уникальное органическое хозяйство «М2». Здесь производят натуральный кефир, используя грибковую культуру, выращенную в собственной лаборатории.

Начальник молочного производства Елена Шандро объясняет, что кефир готовят путем внесения закваски, полученной из грибка, в молоко. На следующий день продукт готов.

Хотя микробиологический состав кефира и кефирного продукта содержит дрожжи и молочнокислые микроорганизмы, разница между ними все же есть. Кефирный продукт получают, внося в молоко не живой кефирный гриб, а лиофилизированную сухую закваску. В таком случае производитель обязан писать на этикетке «кефирный продукт». Елена Шандро советует выбирать проверенных производителей, чтобы молочный продукт был действительно полезным.

Кроме кефира, на производстве делают термостатный йогурт из овечьего молока. В теплое молоко вносят закваску, в течение трех–четырех часов образуется сгусток, затем массу переносят в холодильную камеру. При температуре около 4 °С кристаллизуется жир, продукт приобретает свою консистенцию и отправляется на полку к покупателю.

Это первое в России многопрофильное хозяйство, оно выпускает около 70 наименований молочной продукции. Компания имеет два органических сертификата — российского и европейского образца. Ферма перерабатывает только свое молоко: от коров голштинской и джерсейской пород, коз зааненской и альпийской пород, а также овец породы лакон.

В сутки производство перерабатывает около восьми тонн молока. Все сырье идет на цельномолочную продукцию и сыры.

У предприятия есть интернет-магазины и собственные точки в Москве. Также оно сотрудничает с сетями «Азубка вкуса», «Гиперглобус», «Ашан» и «Твой дом». Фермерские товары можно найти на полках с органической продукцией.