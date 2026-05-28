В Подмосковье завершился третий день Международного форума по безопасности

Третий день I Международного форума по безопасности завершился большим брифингом секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Гостями мероприятия стали представители 145 стран и организаций.

В рамках форума провели множество встреч и переговоров, а также круглых столов, в которых приняли участие порядка 200 экспертов разного уровня. Для стран Африки в преддверии саммита в октябре провели отдельный брифинг.

На площадке подписали контракты на сумму более миллиарда долларов. Соглашения заключили как в области информационной, так и в сфере физической безопасности.

На заключительном брифинге 28 мая Шойгу затронул множество тем, в том числе актуальную внешнеполитическую повестку. Он рассказал, что, несмотря на ближневосточный кризис, Россия продолжает выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, страна по-прежнему остается надежным поставщиком энергоносителей, продовольствия и удобрений.

«Все увидели, к чему могут привести такие действия, как события в Персидском заливе. Они касаются всего мира», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что мировое сообщество обратило внимание на последствия действий Запада. Также секретарь Совбеза назвал огромным интерес африканских стран к сотрудничеству с российской стороной.

«Он подталкивается и подогревается последними событиями. Многие страны видят, кто и как и кого может защитить в этой ситуации», — уточнил Шойгу.

Ни одно государство не может сравниться с российским по подготовленности и оснащенности армии, поэтому эта область тоже вызывает интерес у многих, рассказал он. Также Шойгу отметил регулярное и плодотворное сотрудничество с Китаем в сфере безопасности.