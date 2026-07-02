В Подмосковье завершают модернизацию котельной №27

Котельную построили в 1984 году, ее мощность — 24 МВт. Она отапливает 35 многоквартирных и более 29 частных домов, школу, детсад, техникум и дом культуры.

На объекте полностью обновили и запустили в работу тепломеханическое и электрическое оборудование. Строители ведут пусконаладку щитов управления и контрольно-измерительных приборов, обустраивают узлы учета тепловой энергии, температуры и объема теплоносителя. Для этого на трубы отопления устанавливают датчики, расходомеры, манометры и так далее.

Параллельно заканчивают монтаж системы вентиляции: прокладку коробов воздуховодов, установку вентиляторов. Проводят покраску труб и других конструкций. После внутренней отделки помещений в здании обустроят современное автоматизированное рабочее место.

Модернизация значительно повысила КПД котельной. Ее не останавливают на время ремонта: она постоянно в работе. Общая готовность объекта на сегодня — более 95%. Завершить реконструкцию планируют до конца июля, а ввести объект в эксплуатацию — до 1 сентября.

До 2030 года в округе капитально отремонтируют и построят 39 объектов водо- и теплоснабжения. На первом этапе в прошлом году модернизировали три котельные и начали капремонт еще 12-ти, обновили шесть участков теплосетей. На втором этапе реконструируют 10 центральных тепловых пунктов и две обычные котельные, а также построят четыре блочно-модульных. Продолжат и ремонт теплосетей: всего — 234 участка общей протяженностью 43,4 км. Из них в этом году переложат более 24 км.

По итогам реализации всей масштабной программы модернизации значительно повысят качество водо- и теплоснабжения для 128 тысяч жителей города и сельской местности.